Incidente in autostrada, scontro tra auto e moto in A4: grave motociclista di 52 anni

Incidente stradale lungo l'autostrada A4 giovedì mattina. All'altezza di Cormano, in direzione Torino, poco dopo le 9, per cause ancora in corso di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 52 anni che viaggiava in sella alla due ruote coinvolta nello schianto che è avvenuto a poca distanza dello svincolo per l'Autostrada A8.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso insieme agli agenti della Polizia Stradale e al personale addetto alla viabilità della società Autostrade per l'Italia. Il motociclista è stato accompagnato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano con diversi traumi. Al momento dell'intervento dei mezzi di emergenza il 52enne, come riferito dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza, era cosciente. Gli agenti della Polstrada sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico nel tratto dove giovedì mattina si sono registrati disagi con lunghe code.