Incidente sull'autostrada A4, si schianta contro il guardrail: gravissimo un 42enne

Incidente sull'Autostrada A4 Milano-Torino nella notte tra sabato e domenica 22 aprile. Intorno alle 4 del mattino un'automobile guidata da un uomo di 42 anni si è schiantata contro il guardrail nel tratto compreso tra la barriera di Rho e l'uscita di Arluno (in direzione del capoluogo piemontese).

Immediatamente è scattato l'allarme: la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica, sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno estratto il 42enne dalle lamiere contorte dell'auto. L'uomo, cittadino italiano, è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, secondo quanto trapelato avrebbe riportato una frattura al femore, al bacino e un trauma al volto. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, secondo le prime informazioni non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.