Schianto sull'A8 tra un furgone e un camion cisterna: autostrada chiusa e traffico in tilt

Traffico in tilt nel pomeriggio di mercoledì 30 maggio sull'autostrada A8 Milano-Varese a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 16.20 tra Castellanza e Busto Arsizio. Secondo le prime informazioni due veicoli, un camion cisterna e un furgone, si sarebbero schiantati sulla corsia in direzione Varese.

Sono in corso le operazioni di soccorso: l'azienda regionale di emergenza urgenza ha inviato sul posto due ambulanze e l'elisoccorso; al lavoro anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese.

Traffico paralizzato. Società Autostrade ha chiuso l'autostrada in direzione Varese e ci sono due chilometri di coda, in aumento, tra Origgio Ovest e Busto Arsizio. Code per tre chilometri anche in senso contrario: tra Busto Arsizio e Castellanza.