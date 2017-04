Incidente sull'Autostrada A8, camion si schianta contro il muro: 9 chilometri di coda

Incidente sull'Autostrada A8 Milano-Varese nel pomeriggio di venerdì 21 aprile. Un camion è andato a sbattere contro il muro dell'autostrada poco dopo l'uscita di Castellanza. Secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza è rimasto ferito un uomo, fortunatamente le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

VIDEO | Traffico in tilt

Autostrade per l'Italia segnala code di circa 9 chilometri verso Varese. Traffico in tilt anche sulla carreggiata verso Milano dove i curiosi si è creata una colonna di tre chilometri per curiosi.

Percorso alternativo: i viaggiatori diretti verso Varese possono uscire sulla A9 Lainate-Chiasso e successivamente prendere la A36 Pedemontana; chi invece, sulla A4 proviene da Milano, può proseguire per Torino e uscire a Marcallo Mesero. Sul posto sono presenti i soccorsi e il personale di Autostrade per l'Italia