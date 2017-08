Incidente alle Bahamas distrugge una famiglia milanese in vacanza: 3 morti e 2 feriti

Tre turisti sono morti in un incidente stradale alle Bahamas. Marito, moglie e figlia, molto noti in città, hanno perso la vita nella giornata di lunedì 7 agosto, quando la loro auto, una Nissan Tiida grigia, si è scontrata con un pick up Gmc Sierra. Secondo le prime e frammentarie informazioni, si tratta di una famiglia milanese. Fonti qualificate hanno confermato a MilanoToday la morte di tre connazionali a Freeport nelle Isole Bahamas, a seguito di un incidente stradale. Secondo quanto risulta a MilanoToday, il consolato italiano di Miami è in contatto con le autorità locali e con la famiglia della vittime alla quale sta prestando ogni possibile assistenza. Sull'accaduto, per ora, vige il massimo riserbo.

L'incidente mortale alle Bahamas

La polizia locale ha confermato che sull'auto degli italiani viaggiavano cinque persone. Dopo lo schianto, uno degli occupanti - una donna di 76 anni - è morta sul colpo mentre gli altri due, marito e figlia, sono morti presso il Rand Memorial Hospital. Meno gravi le altre due ferite - due giovani ragazze parenti delle vittime - mentre il conducente il pick up è rimasto praticamente illeso.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente: è avvenuto alle 13, tra la East Sunrise Highway e Gedney Drive, nei pressi di Chesapeake Estate, Grand Bahama.

Una famiglia italiana 'distrutta' dal dolore

La famiglia delle vittime è stata già avvertita della tragedia. Secondo quanto ricostruito da MilanoToday, una delle figlie della coppia, rimasta a Milano, è partita alla volta di Nassau. I suoi parenti stavano trascorrendo le vacanze estive in una delle tante località balneari dell'isola caraibica.