Incidente a Cologno Monzese, bimba di 3 anni travolta da un'auto: portata via in elicottero

Paura a Cologno Monzese nel pomeriggio di lunedì 13 gennaio, poco prima delle 16, per una bambina di tre anni che è stata investita da un'auto in via Papa Giovanni XXIII. Ad intervenire sul luogo dell'incidente un'ambulanza e un elisoccorso del 118, che ha elitrasportato la piccola all'ospedale San Raffaele di Milano, in codice giallo.

Sul posto è accorsa anche la polizia locale di Cologno Monzese con due pattuglie, che stanno effettuando i rilievi di legge utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La bimba, riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, a causa dell'impatto ha riportato una probabile frattura al malleolo.