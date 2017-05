Grave incidente in via Mac Mahon: bambina finisce con il piede sotto il tram, arto amputato

Un tram - uno della linea 12 - le ha schiacciato il piede, devastandolo. L'arto è stato amputato poco dopo dai medici del 118. La vittima, una bambina di dieci anni, stava attraversando in fretta la strada e fuori dalle strisce pedonali. Probabilmente non aveva sentito il tram o, quanto meno, sperava di riuscire a farcela. Il brutale incidente stradale è avvenuto in via Mac Mahon, angolo via Giovanni Dupré, a Milano.

A chiamare il 118 alle 7.52 sono stati i passanti: "Una bambina è finita sotto il tram". Sul posto, l'Azienda regionale emergenza urgenza ha subito inviato due ambulanze in codice rosso e un'automedica. Sotto choc anche il conducente del mezzo Atm, un uomo di trentacinque anni.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono stati impegnati a lungo nelle operazioni di soccorso: la bimba era rimasta incastrata sotto il tram. La polizia locale sta facendo i rilievi e gestendo il traffico, paralizzato perché il tratto di strada è stato chiuso.

La linea dei tram 12 devia tra via Mac Mahon - altezza via Artieri - e piazza Diocleziano. Atm ha attivato il collegamento di bus nella tratta interrotta.

LA RICOSTRUZIONE DI ATM