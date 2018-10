Paura per un bimbo di 10 anni: investito davanti scuola e scaraventato sul cofano

Un bambino di 10 anni è stato travolto da un'automobile mentre si trovava davanti alla sua scuola elementare in via degli Anemoni, zona Primaticcio. Sul posto sono accorse un'automedica e due ambulanze, una delle quali ha proceduto a trasportare la giovanissima vittima all'ospedale Niguarda di Milano, in codice giallo, per un trauma al volto e al cranio.

Il veicolo che ha investito il bambino, come riportato dal personale dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, a causa dell'impatto con il corpo del bambino presentava il montante sinistro del parabrezza rotto. Da una prima ricostruzione dell'incidente, infatti, sembra che il piccolo sia finito prima sul vetro per poi essere scaraventato sul cofano. Al momento dell'arrivo dei soccorritori il bimbo era cosciente. Allertata dell'incidente anche la polizia locale, attualmente impegnata nei rilievi necessari a chiarire la dinamica dell'impatto.