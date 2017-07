Incidente stradale nella notte: auto si schianta contro un palo, un ferito

Incidente stradale nelle prime ore della mattinata di domenica 9 luglio in piazza Bande Nere.

E' successo all'angolo con via Orsini verso le quattro e un quarto. Secondo quanto riferisce Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), il guidatore di un'automobile ha perso il controllo e la vettura è finita contro un palo.

Sul posto la polizia locale per i rilievi e un'ambulanza e due automediche del 118 per verificare le condizioni degli occupanti dell'auto. Un passeggero del sedile posteriore, un sudamericano di 61 anni, ha avuto bisogno di cure mediche: è stato portato in codice giallo all'ospedale San Carlo.