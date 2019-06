Travolto da una Smart pirata a Bareggio: ciclista 26enne in fin di vita dopo l'incidente

Dopo aver travolto un ciclista tra via Alessandro Manzoni e via Roma, a Bareggio, nel Milanese, è fuggito senza prestare soccorso. È caccia in queste ore al pirata della strada che ha ridotto in fin di vita un ragazzo bengalese di 26 anni.

L'incidente è avvenuto attorno alle 23 di mercoledì. Stando a quanto riferito dai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso che indagano sull'accaduto.

Incidente a Bareggio: l'arrivo dell'elicottero

Sul posto sono intervenuti, oltre ai militari, anche i soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza in codice rosso. Il paziente è stato prima assistito dagli equipaggi arrivati con l'ambulanza e l'automedica ma poi è stato portato via dall'elisoccorso, direzione ospedale San Raffaele. Dove il ciclista ora lotta per rimanere in vita.

Le indagini dei carabinieri: si cerca una Smart

A quanto pare l'auto coinvolta nell'incidente, secondo le prime frastagliate informazioni, potrebbe essere una Smart di colore bianco. Alcuni pezzi di carrozzeria sarebbero stati ritrovati accanto alla bicicletta travolta.