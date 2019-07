Incidente a Bareggio, in moto contro un'auto: morto un poliziotto della Questura di Milano

L'impatto tremendo. Il volo dalla moto. E i disperati soccorsi dei medici, purtroppo inutili. Tragico incidente stradale lunedì sera a Bareggio, teatro di uno schianto costato la vita a un uomo di quarantaquattro anni, Cristian, un poliziotto in servizio alla Questura di Milano.

Il dramma si è consumato alle 20.10 in via Milano, la ex Statale 11. L'agente, un 44enne in servizio alla Digos del capoluogo, stava procedendo sul rettilineo quando - per cause ancora in corso di accertamento - si è schiantato con una Peugeot 208 nera guidata da una donna di cinquantaquattro anni. Il colpo è stato violentissimo: il poliziotto è stato sbalzato dalla sua Honda cbr 600 ed è stato catapultato a diversi metri dal punto dello schianto.

Sul posto sono immediatamente arrivati i medici del 118 con un'ambulanza e un'auto medica. I sanitari sono riusciti a far ripartire il cuore del poliziotto e lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale di Rozzano. Una volta arrivato in pronto soccorso, però, il cuore del 44enne - che aveva lavorato anche alle Volanti - ha cessato nuovamente di battere.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, che stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. La donna sarà accusata di omicidio stradale.

Tanto il dolore tra gli agenti milanesi, sorpresi da una notizia tragica. I primi a ricordare il collega sono stati gli uomini del Sap: "Ci stringiamo in un commosso abbraccio ai familiari di Cristian, in servizio alla Questura di Milano da molti anni - le loro parole -. Che la terra ti sia lieve, fratello".

Un altro agente morto in moto

Due anni fa un altro poliziotto era morto in un incidente in moto. Peppe Cobra, così lo chiamavano i colleghi del terzo reparto mobile, aveva perso la vita in uno schianto sul ponte della vecchia Vigevanese a Corsico.

Il 35enne, originario di Viterbo ed ex poliziotto del quinto turno delle Volanti, era finito contro un parapetto mentre viaggiava verso Milano insieme alla ragazza che da poco era diventata la sua fidanzata. Nell'incidente erano morti entrambi.