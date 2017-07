Incidente al casello, Suv si schianta contro il guardrail: tre corsie dell'autostrada A1 chiuse

Incredibile incidente venerdì sera alla barriera dell’autostrada A1 di Melegnano.

Verso le 22, per cause ancora in corso di accertamento, un Suv con a bordo una coppia di milanesi di ritorno dalle vacanze si è schiantato contro il guardrail prima del casello, travolgendo tutto ciò che ha incontrato sul proprio cammino.

L’auto, dopo l’impatto, è finita con la parte anteriore “impennata” su uno dei muretti che dividono le corsie ed è rimasta letteralmente incastrata, in orizzontale, tra i due guardrail.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e un’ambulanza della croce bianca di Melegnano. Fortunatamente, nonostante lo schianto, né la ragazza né il ragazzo hanno avuto bisogno delle cure mediche e sono usciti praticamente illesi dalla loro auto.

Ben più gravi, invece, i danni alla “barriera”, con i poliziotti che sono stati costretti a chiudere tre corsie d’uscita dalla A1 per effettuare i rilievi e permettere agli addetti di sistemare le strutture. Non è escluso, stando ai primi accertamenti, che l’autista abbia cercato di cambiare corsia all’ultimo momento, perdendo così il controllo dell’auto.

Incidente a Melegnano: un morto e cinque feriti

Non è la prima volta, tra l’altro, che la barriera di Melegnano diventa teatro di incidenti.

Soltanto lo scorso 9 luglio, un'auto che viaggiava in direzione Milano si era ribaltata ed era finita nella carreggiata opposta andando a scontrarsi con un'altra macchina.

Lo schianto era costato la vita a un uomo di quarantasette anni.