Schianto nella notte: si ribalta auto del car sharing, intervengono i vigili del fuoco

Si è risolto senza gravi conseguenze per le sei persone coinvolte l'incidente stradale fra due autovetture avvenuto a Milano, alle tre del mattino, in via Beato Angelico (zona Città Studi), quasi all'altezza di via Briosi.

Lo schianto ha coinvolto una Fiat 500 del car sharing Enjoy con a bordo cinque persone, che si è ribaltata dopo l'incidente contro l'altra vettura, con una persona a bordo. Per estrarre gli occupanti della 500 è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso e i sanitari del 118 con cinque ambulanze, un'autoinfermieristica ed una automedica.

I sei coinvolti sono stati tutti portati in codice giallo in vari ospedali milanesi: un 27enne ed un 32enne al Città Studi, un 28enne al Fatebenefratelli, una 30enne al Niguarda, una 28enne al San Raffaele ed una 35enne al Policlinico. La polizia locale non è ancora in grado, mentre scriviamo, di fornire l'esatta dinamica dello scontro tra le due vetture.