Incidente sulla provinciale a Bellinzago, ragazzi in bici travolti da un'auto: gravissimi

Prima lo schianto, poi le sirene dei mezzi di soccorso. Infine la corsa disperata al pronto soccorso. E il bilancio è pesantissimo: un ragazzo di 22 anni e un 30enne accompagnati in codice rosso nei pronto soccorso del San Carlo e del San Raffaele dove lottano tra la vita e la morte. È successo nella notte tra sabato e domenica 30 giugno sulla strada provinciale Padana Superiore a Bellinzago Lombardo, hinterland Nord-Est di Milano.

Tutto è accaduto intorno alla 1.21, l'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri, ma secondo una prima ricostruzione sembra che il 22enne e il 30enne fossero in sella a una bici quando una Toyota Yaris, guidata da una ragazza di 27 anni, li ha travolti sbalzandoli sull'asfalto.

Un impatto violentissimo, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto in codice rosso due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso. Il 30enne è stato accompagnato in codice rosso al San Carlo con l'eliambulanza, mentre il giovane di 22 anni è stato trasportato a sirene spiegate al San Raffaele. Sotto shock, invece, la 27enne alla guida della Yaris, accompagnata in codice verde per accertamenti all'ospedale di Melzo.

Per i rilievi che determineranno la dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda.

Travolti da un ubriaco sulla provinciale: morti Federico e Nicolò

Nella notte tra venerdì e sabato un altro terribile incidente ha spezzato la vita di due ragazzi di 26 anni: Federico Vasile e Nicolò Moraschini, falciati e uccisi da un ubriaco col suv mentre erano in moto sulla Tangenziale Nord.