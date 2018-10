A piedi sulla Provinciale, due uomini travolti e uccisi da una ragazza ubriaca: arrestata

Un'oretta prima i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Vimercate li avevano fermati mentre erano a bordo di un'auto. Erano ubriachi fradici, secondo l'alcoltest, per questo al conducente era stata ritirata la patente. Probabilmente proprio per questo motivo, i due uomini travolti e uccisi da un'auto lungo la Sp 2 Vimercate-Trezzo a Bellusco (Mb), stavano percorrendo quella strada a piedi.

E' l'epilogo gravissimo dell'incidente stradale che è costato la vita a due marocchini di 33 e 38 anni. Poco prima delle 4 di sabato sono stati investiti in pieno da una Lancia Y guidata da una giovane brianzola di 21 anni. La ragazza è rimasta molto scossa dall'accaduto ed è stata portata in ospedale ancora sotto choc dai medici del 118 intervenuti sul posto, che non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dei due uomini, morti sul colpo. La donna sottoposta all'alcoltest è risultata positiva. Per questo motivo è stata arrestata per omicidio stradale. Ora è ai domiciliari nella sua casa ad Ornago (Mb).

Stando ad una prima parziale ricostruzione, sembra che i due stessero percorrendo la via a piedi nel senso opposto di marcia. Una prima automobile sarebbe riuscita a evitare lo schianto mentre la Y guidata dalla 21enne li avrebbe travolti in pieno. Uno è morto sull'asfalto della Provinciale mentre l'altro è volta giù per una scarpata laterale.

Sul posto, oltre al personale sanitario intervenuto con diverse ambulanze e automedica, sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri. A lungo si è cercato un terzo uomo - i ragazzi fermati prima sull'auto erano tre - ma non è stato rinvenuto sul luogo dell'incidente. L'uomo, un 29enne marocchino, è stato ritrovato a casa, nel Milanese. Proprio a lui era stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza mentre guidava una Seat Ibiza.