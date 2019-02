Milano, pauroso schianto in pieno centro: Bentley distrutta

Un guidatore al volante di un'auto di grossa cilindrata, una Bentley Continental Gt, del valore di circa 200mila euro, ha perso il controllo in mattinata di sabato a Milano, in pieno centro. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 in via Senato, all'angolo con corso Monforte.

La persona alla guida, per cause da chiarire, ha sbandato ed è andata a sbattere contro i palazzi al lato del marciapiede, per poi andare a terminare la corsa impazzita nello spazio di un cantiere, buttando all'aria e distruggendo cartelli e arredo stradale. Da quanto è emerso finora, non dovrebbero esserci pedoni coinvolti.

Secondo quanto riporta il 118, non dovrebbero esserci state persone ferite in modo grave.

Il mezzo è andato completamente distrutto su una fiancata. In tarda mattinata il soccorso stradale non aveva ancora liberato la carreggiata dal mezzo.

Sotto, di Giorgio P., il video dell'incidente appena avvenuto.