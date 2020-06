Si schiantano in piena notte contro una pompa di benzina: due ragazzi in ospedale

Incidente stradale nella notte di sabato a Milano, in piazza Risorgimento. Verso le tre del mattino, tre ragazzi a bordo di un'automoobile si sono schiantati contro il benzinaio che si trova nel piazzale in direzione di via Galvano Fiamma, forse a causa della velocità.

Immediati i soccorsi dei sanitari del 118 con due ambulanze, un'autoinfermieristica e un'automedica. Il 20enne alla guida della vettura ha rifiutato il trasporto in ospedale, meno bene è andata ai suoi due amici. Uno, anche lui di vent'anni, è stato portato in codice verde al San Raffaele: presentava una ferita e dolore alla spalla.

E' invece stato portato in codice rosso, sempre al San Raffaele, il 19enne che si trovava sul posto del passeggero anteriore. Per lui problemi a una gamba, probabilmente fratturata, e al bacino. Non è, comunque, in pericolo di vita. Sul posto dell'incidente anche la polizia locale per i rilievi del caso.