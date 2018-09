"Silvio Berlusconi ha avuto in ictus ed è grave": Forza Italia smentisce la bufala sul Presidente

"Come ho già smentito nei giorni scorsi, il Presidente Berlusconi non ha nessun problema di salute ed è regolarmente al lavoro nelle sua abitazione, dove ha trascorso tutta la giornata di oggi impegnato in una serie di riunioni per pianificare le sue attività imprenditoriali e i suoi prossimi impegni politici".

Con queste parole Lucia Ronzulli, eurodeputata del partito popolare europeo e membro dell'ufficio di presidenza di Forza Italia, ha smentito la bufala che da martedì 11 settembre stava circolando sui social network e su alcuni siti Internet.

La 'notizia', se così la si può definire, assicurava che Silvio Berlusoni fosse stato ricoverato (di nuovo) all'ospedale San Raffaele di Milano dopo essere stato colpito da un ictus. Un messaggio ribadito anche con un tweet.

Silvio Berlusconi sta benissimo, altro che ictus.

Non sarà una fake news a spaventarci... anzi consiglio vivamente di andarci piano... lui ci seppellirà tutti quanti. Fatevene una ragione. — Licia Ronzulli (@LiciaRonzulli) 11 settembre 2018

La bufala è stata dunque smascherata anche se sono stati in tanti a credere che la notizia fosse vera. Ma Berlusconi, che da poco sembra intenzionato a tornare perfino nel mondo del calcio, se la 'ride'.