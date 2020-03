Incidente a Bernate Ticino, due fratelli travolti da un'auto: uno molto grave

Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di martedì 10 marzo, verso le 14, in via Roma a Bernate Ticino, estrema periferia ovest di Milano, dove due fratelli, di 65 e 74 anni, sono rimasti gravemente feriti dopo essere stati investiti da un'auto mentre si trovavano sul ciglio della strada. Sul posto sono accorse tre ambulanze del 118, l'elisoccorso e i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

A causa di un serio trauma cranico il 65enne è stato trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano, in codice rosso. Al momento dell'arrivo dei soccorritori l'uomo non era cosciente: lo riferisce il personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza. A rimanere ferito sempre in modo grave anche il fratello maggiore, di 74 anni, che per fortuna nonostante un trauma cranico è rimasto sempre vigile, ed è stato accompagnato in ambulanza sempre al Niguarda, anche lui in codice rosso.

Al momento sono in corso gli accertamenti dei militari per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Il conducente che ha causato l'investimento, travolgendo i due fratelli alle spalle, attualmente si trova sotto custodia.