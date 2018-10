Prima si schiantano contro un muro, poi contro un'altra auto

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella notte scorsa a Besana Brianza, viale Kennedy, intorno alle 21.20.

Per cause da accertare una Punto con a bordo due persone di 28 e 40 anni, dopo lo scontro con il muro di un’abitazione, ha provocato un violento schianto frontale con un’altra vettura guidata da una ragazza di 22 anni.

Uno dei due occupanti dell'utilitaria Fiat è stato portato in gravissime condizioni al San Gerardo di Monza con l’elisoccorso. Lotta per la vita. Meno gravi le ferite degli altri due, portati in codice giallo a Desio.

I carabinieri stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto: all'origine potrebbe esserci un tasso alcolemico elevato, ma tutto è ancora al vaglio. Dalla centrale operativa del 118, oltre all'elicottero medico, sono state anche inviate 3 ambulanze e un'automedica.