Anziana schiacciata da betoniera: indagato per omicidio stradale

E' stato indagato per omicidio stradale il camionista che, a Cusago, ha travolto una donna di 81 anni poi deceduta in ospedale, al San Carlo di Milano.

L'incidente è accaduto in via IV Novembre l'1 agosto, alle otto e mezza di mattina. La polizia locale ha ricostruito la dinamica dell'incidente. Il camionista, un cinquantenne, era alla guida di una betoniera che stava uscendo da un cantiere verso via IV Novembre. La donna attraversava la strada sulle strisce pedonali (parrebbe per recarsi al cimitero a far visita ai parenti) e la betoniera l'ha colpita, schiacciandole una gamba.

Da lì il trasporto d'urgenza verso il San Carlo, purtroppo inutile. L'81enne è deceduta non molto dopo l'arrivo nel pronto soccorso. Sul conducente della betoniera sono state fatte le analisi di rito e non sono state riscontrate tracce di assunzione di droga o alcol, pertanto l'uomo è stato denunciato e non arrestato. Le indagini diranno il resto, ma è molto probabile che l'incidente sia frutto di una tragica distrazione.