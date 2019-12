Schianto tra bus e camion dei rifiuti, restano gravissime le condizioni della passeggera

Restano gravi le condizioni della donna di 49 anni, in coma da sabato 7 dicembre dopo essere stata sbalzata sull'asfalto in seguito allo schianto tra un filobus della linea 91 e un mezzo per la raccolta rifiuti dell'Amsa avvenuto in viale Bezzi a Milano. La 49enne sta lottando tra la vita e la morte in un letto del Policlinico ma le sue condizioni sembrano essere irreversibili.

Nel frattempo stanno proseguendo le indagini della polizia locale di Milano per accertare l'esatta dinamica dell'incidente, quasi sicuramente innescato da un mancato rispetto del semaforo rosso da parte di uno dei due mezzi. Per il momento non è ancora chiaro chi non abbia rispettato la precedenza.

L'impatto tra il camion e il filobus è stato frontale laterale e secondo quanto trapelato pare che il filobus stesse procedendo in direzione di via Sardegna mentre sembra che il camion Amsa stesse attraversando l'incrocio da via Marostica verso Vi dei Gracchi. L'impatto è stato violento tanto che il mezzo di Atm è uscito dalla corsia preferenziale finendo, in contromano, sull'altra carreggiata. Nell'incidente erano rimaste ferite diciotto persone.

Granelli: "Faremo sempre di più per la sicurezza"

Sull'incidente ha preso parola anche l'assessore alla mobilità di Palazzo Marino Marco Granelli: "Ore difficili per Milano e per il suo trasporto pubblico: ieri sera (venerdì, ndr) la frenata in S.Babila M1 e oggi l'incidente tra la 90 di Atm e un mezzo Amsa. Il mio pensiero alle persone ferite, ai lavoratori di Atm e Amsa. Abbiamo un sistema complesso di mobilità con milioni di mezzi e cittadini in movimento ogni giorno e dirigenti e lavoratori che ogni giorno lavorano e si impegnano perché i servizi di mobilità e pulizia funzionino al meglio, di giorno e di notte, per tutti. Noi vogliamo fare e faremo sempre di più per la sicurezza di tutti e perché se è difficile pensare di eliminare gli incidenti, dobbiamo ogni hanno cercare che ne capitino sempre di meno, questo il nostro impegno, e la riconoscenza a chi lavora con passione, professionalità e spirito di servizio, per la città. Impariamo tutti a rispettare le regole e metterci il massimo di impegno".