Incidente sulla circonvallazione tra una Smart e una moto: morti due giovani

Tragedia a Milano nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 settembre. Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto in viale Ergisto Bezzi, sulla circonvallazione esterna, una manciata di minuti prima delle tre. Lo scontro si è verificato all'altezza dell'incrocio con via Marostica tra una vettura (una Smart) e una moto (chi sono le vittime).

Il conducente della moto, un giovane di 29 anni, Marco Forlano, è morto sul colpo. Per lui non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118 (sul posto con tre ambulanze ed un'automedica) hanno invece portato al Niguarda la ragazza che era con lui in sella, una 23enne, Emiliana Colitto. La ragazza era in condizioni disperate: era andata in arresto cardiaco. Purtroppo, poco dopo l'arrivo al nosocomioi anche lei è spirata.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Sono gravissime le condizioni dell'uomo di 58 anni alla guida della Smart: è stato portato in codice rosso all'Humanitas. L'impatto è stato violentissimo: la moto ha praticamente sfondato la Smart, finendo poi sul marciapiedi e rimanendo incastrata in piedi fra un palo della luce ed un paletto.

La polizia locale, giunta per i rilievi, ha chiuso viale Ergisto Bezzi da via Trivulzio a piazza Tripoli in direzione sud.

I precedenti

Nel mese di gennaio del 2018, uno schianto tra una moto ed un'ambulanza sempre in viale Bezzi aveva causato la morte, dopo due giorni di ricovero in ospedale, del motociclista, il 31enne Vadim Gaina, di origini moldave, cittadino italiano, store manager di un negozio di Vivienne Westwood.

L'altro incidente mortale

Non è stata l'unica tragedia delle ultime ore sulle strade milanesi. Nella serata di giovedì 20 settembre, un giovane ha perso la vita mentre era a bordo sulla sua Smart in uno schianto sulla Tangenziale Est. Si tratta di Paolo Mantovani, 35enne residente a Usmate Velate e originario di Monza, dove era molto conosciuto. Fatale lo schianto con un'altra automobile: Paolo è stato sbalzato fuori dalla sua vettura. I sanitari del 118 sono accorsi sul posto ma per lui non c'è stato niente da fare.

E la morte del 35enne è segnata da un incredibile e tragico destino: era infatti amico del 36enne Massimiliano Pierro, morto il 15 settembre in un incidente nel tunnel della Valassina a Monza. Anche lui sbalzato fuori dalla sua auto. In quell'occasione, Paolo aveva dedicato a Massimiliano un post struggente su Facebook, con parole che - lette adesso - mettono i brividi. Aveva scritto tra l'altro: "Bastarda morte, vieni a prendere me che sono pronto. Ciao Max, ci vediamo presto". Ed è tragicamente successo.