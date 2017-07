Cassano, bimbo di 11 anni cade dalla bici: leva del freno gli si conficca nella gamba, è grave

Nella caduta, la leva del freno gli si è conficcata nella gamba. Una ferita profonda, grave, all’altezza dell’inguine, che gli ha fatto perdere molto sangue. E che ha costretto vigili del fuoco e soccorritori del 118 a intervenire con la massima attenzione e velocità.

Drammatico incidente mercoledì mattina a Cassano d’Adda, nel Milanese, dove un ragazzino di undici anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla sua bici.

Il piccolo, secondo quanto accertato da MilanoToday, stava percorrendo via Cassano - nella frazione di Groppello -, quando è finito rovinosamente a terra. Nello schianto, il manubrio si è girato e la leva del freno gli si è conficcata nella gamba, restando incastrata.

L’undicenne è stato subito soccorso dai pompieri di Gorgonzola - che hanno smontato il freno della bicicletta - ed è poi stato affidato alle cure dei soccorritori del 118, intervenuti sul posto con un elicottero da Bergamo e l’ambulanza.

Il bimbo è stato quindi caricato sull’elisoccorso e portato al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII: le sue condizioni sono gravi, ma al momento dell’arrivo in ospedale era sveglio e cosciente.

Il bimbo - hanno ricostruito gli agenti della polizia locale - era arrivato a Cassano poco prima insieme ad un’altra cinquantina di coetanei, tutti iscritti a un gruppo estivo dell’oratorio di Barzana. Mercoledì mattina, la comitiva è partita in pullman dal paese della Bergamasca ed è arrivata fino a Crespi d’Adda, dove poi i ragazzini sono saliti in sella alle loro bici per andare in piscina.

Nella strada verso il centro sportivo, poi, il drammatico incidente, dovuto forse a una distrazione o a un contatto involontario con la bicicletta di un amichetto.