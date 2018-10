Incidente a Vanzago, uomo in bicicletta colpito dallo specchietto di un furgone: è in coma

Sarebbe stato colpito da dietro mentre camminava sul lato destro della carreggiata. Quindi, dopo l'urto, sarebbe caduto sull'asfalto, battendo di nuovo la testa con violenza e perdendo immediatamente conoscenza.

Tragico incidente stradale martedì mattina sulla Provinciale 229, tra i comuni di Vanzago e Pogliano Milanese, dove un uomo di cinquantanove anni - cittadino italiano - è stato investito da un furgone mentre si trovava a bordo della sua bicicletta.

Stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri del Radiomobile di Legnano, la vittima sarebbe stata colpita dallo specchietto di un camioncino Iveco guidato da un uomo di cinquantasei anni - anche lui italiano -, che procedeva nella sua stessa direzione. Il conducente del mezzo si è immediatamente fermato e ha allertato i soccorsi, intervenuti sulla Provinciale con un'ambulanza e un'auto medica.

Le condizioni del 59enne sono disperate: il ciclista, che ha riportato un gravissimo trauma cranico, è stato intubato in strada ed è stato trasportato all'ospedale Niguarda in coma e in fin di vita.