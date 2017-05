Incidente a San Giuliano Milanese, cade in bici e batte la testa sull’asfalto: 76enne in coma

Grave incidente lunedì pomeriggio a San Giuliano Milanese, nella frazione di Sesto Ulteriano.

Poco prima delle 15, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di settantasei anni ha perso il controllo della propria bicicletta in via del Tecchione e si è schiantato violentemente al suolo. Nella caduta, l’uomo ha battuto la testa e la spalla sull’asfalto, restando incosciente in strada.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenute tre ambulanze e un elicottero del 118, coi medici che hanno stabilizzato il paziente e lo hanno poi trasportato in ospedale. Le condizioni del settantaseienne sono gravissime e l’anziano è ricoverato in coma.

In via del Tecchione - piena zona industriale della città - sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, ora al lavoro per ricostruire le cause del dramma. Nell’incidente, secondo i primi accertamenti, non sarebbe stato coinvolto nessun altro veicolo.