Incidente a Sedriano, bimba di due anni corre incontro alla madre e viene investita: è grave

Tragedia sfiorata venerdì mattina a Sedriano, teatro di un tragico incidente che ha coinvolto una bimba di due anni, ora ricoverata in un letto d’ospedale.

Verso le 9.30, la piccola - che era “in gita” con compagni e maestre del suo asilo nido - è stata investita in via De Amicis da un furgoncino, che fortunatamente procedeva a velocità molto moderata.

La bimba, secondo la prima ricostruzione della polizia locale, si sarebbe “lanciata” in strada per raggiungere sua madre, che l’aveva chiamata per salutarla, all’altro lato del marciapiede. A quel punto, l’impatto con il mezzo è stato inevitabile e la piccola è finita con una gamba sotto la ruota del furgone.

Sul posto sono immediatamente intervenute due ambulanze, con i soccorritori che hanno prestato le cure del caso alla piccola vittima e a sua madre, quaranta anni, che è svenuta per lo choc.

La bimba è stata portata in codice giallo all’ospedale Fornaroli di Magenta: le sue condizioni sono giudicate serie, ma non è in pericolo di vita e se la caverà. Nello stesso pronto soccorso è finita anche sua mamma, terrorizzata per l’incidente ma in buono stato di salute.