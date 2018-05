Milano, bambino di otto anni travolto da una motocicletta fuori dalla scuola: è grave

Stava attraversando insieme a sua mamma e al suo fratellino sulle strisce pedonali davanti all'asilo. Quando hanno visto la macchina fermarsi, hanno iniziato a camminare verso la scuola. Ma proprio in quell'istante è arrivata una motocicletta che lo ha travolto, sbalzandolo sull'asfalto.

Gravissimo incidente giovedì mattina in via Varesina a Milano, dove un bimbo di otto anni - nato in Italia da genitori arabi - è stato investito proprio di fronte alla scuola dell'infanzia comunale Varesina.

Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia locale, il piccolo era sulle strisce pedonali con sua madre e con il fratello più piccolo, che era diretto proprio al "nido". I tre - "accompagnati" da un'altra donna insieme ad altri due bimbi - avrebbero attraversato davanti ad una Toyota Yaris che si era fermata proprio per lasciarli passare. Da dietro, però, sarebbe arrivato un quarantenne italiano a bordo di una Harley Davisdson, che avrebbe superato le macchine in coda e avrebbe centrato il bambino.

L'impatto è stato violentissimo e la piccola vittima è stata "lanciata" a una decina di metri di distanza dal punto dello schianto. Soccorso da un'ambulanza e un'auto medica, il bimbo ha riportato un trauma cranico e fratture a un braccio e una gamba. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, lui era sveglio ma le sue condizioni sono state giudicate molto gravi, tanto che è stato accompagnato in prognosi riservata all'ospedale Niguarda con l'ambulanza scortata dai motociclisti della polizia locale.

Gli stessi ghisa hanno ascoltato a lungo la testimonianza del motociclista, che si è immediatamente fermato a prestare soccorso e che sarà multato e denunciato.

L'incidente di giovedì mattina ha inevitabilmente riacceso la questione sicurezza in via Varesina. Qualche anno fa - secondo quanto raccontato da una residente a MilanoToday - nel quartiere erano anche state raccolte delle firme per chiedere al comando di zona di posizionare un vigile fuori dall'asilo negli orari di maggiore affluenza. Alla fine, però, non se n'era fatto più nulla.

Foto - Il luogo dell'incidente