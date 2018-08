Milano, incidente in via Garofalo: bambino di 5 anni investito mentre attraversa la strada

Paura lunedì mattina in via Garofalo a Milano. Alle 11 in punto, per cause ancora da accertare, un bimbo di cinque anni è stato investito da un'auto all'angolo con viale Gran Sasso, in zona Loreto.

Il piccolo, stando a quanto finora appreso, era in compagnia di un familiare e stava attraversando la strada, non è ancora chiaro se sulle strisce pedonali o meno. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medico, il bimbo è stato trasportato all'ospedale Niguarda in codice giallo.

Le sue condizioni, secondo quanto riferito dalla centrale operativa del 118, sono serie: ha riportato una probabile frattura di un arto inferiore, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto hanno operato a lungo gli agenti della polizia locale: a loro spetterà il compito di ricostruire le cause dell'incidente e accertare eventuali responsabilità dell'automobilista, che comunque si è subito fermato a prestare soccorso.