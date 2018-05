Incidente in via Varesina a Milano, bimbo di otto anni investito fuori dall'asilo: è grave

Un'auto si sarebbe fermata per far attraversare lui e la madre, che lo accompagnava. Proprio in quell'istante, però, una scooter avrebbe superato la macchina e lo avrebbe centrato in pieno, facendolo volare sull'asfalto.

Gravissimo incidente giovedì mattina in via Varesina a Milano, dove un bimbo di otto anni è stato investito da un motorino di fronte alla scuola dell'infanzia comunale Varesina.

Il piccolo, soccorso da un'ambulanza e un'auto medica, ha riportato un trauma cranico e fratture a un braccio e una gamba. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, il bambino era sveglio ma le sue condizioni sono state giudicate molto gravi, tanto che è stato accompagnato in codice rosso all'ospedale Niguarda con l'ambulanza scortata dai motociclisti della polizia locale.

Proprio i ghisa hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Sembra, stando ai primi accertamenti, che il piccolo sia stato investito da un uomo in scooter - un quarantenne - che avrebbe superato un'auto che si era fermata in prossimità delle strisce pedonali proprio per far attraversare il bimbo.