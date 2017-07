Roma, bimbo milanese di sei anni travolto e ucciso da un'auto: arrestato ragazzo 29enne

Era arrivato a Roma con la sua famiglia da soli tre giorni. Con mamma, papà e altri parenti aveva compiuto il viaggio da Milano alla Capitale a bordo di un camper. Poi, lui e i familiari si erano fermati nei pressi di un distributore di benzina e da lì erano stati allontanati. Quindi, la nuova tappa e la tragedia.

Jordan Salkanovic, un bimbo di sei anni nato a Milano, è morto giovedì pomeriggio a Roma dopo essere stato investito da un’auto all’incrocio tra via delle Mimose e via Sebastiani, nel quartiere Centocelle. A travolgerlo, mentre attraversava sulle strisce pedonali, è stato un ragazzo di ventinove anni - anche lui romeno -, che ha rischiato il linciaggio da parte dei parenti della piccola vittima e che in serata è stato arrestato per omicidio stradale.

Incidente a Roma: morto un bimbo milanese

L'incidente - racconta RomaToday - è avvenuto alle 17.30 in via delle Mimose, davanti al bar Liberty, dove spesso si riuniscono famiglie di etnia rom e dove giovedì i Salkanovic si trovavano per una sosta.

Il dramma si consuma in un attimo: attraversano la strada sulle strisce, sono una comitiva numerosa secondo quanto riferirà poi il ventinovenne ai poliziotti. "Erano passati tutti", racconterà, "e sono ripartito, non ho visto il bambino e l'ho investito”.

Incidente a Roma: autista rischia il linciaggio

Jordan viene sbalzato, finisce sull'asfalto. "Era pieno di sangue”, il racconto di una testimone. "Hanno provato a farlo riprendere con dell'acqua, qualcuno si è scagliato contro il conducente, poi sono andati via di corsa".

Secondo quanto accertato dagli agenti del commissariato di Tor Pignattara, poi intervenuti presso l'ospedale Vannini, la famiglia ha caricato Jordan a bordo dell'Audi del ventinovenne per correre al pronto soccorso. In strada, nei momenti immediatamente successivi all’incidente, non mancano gli attimi di tensione, con il romeno strattonato e preso a schiaffi.

La piccola vittima e la sua famiglia

Proprio all’ospedale Vannini, verso le 19, si spengono le speranze per Jordan. I parenti vanno su tutte le furie: accerchiano e aggrediscono l’autista dell’Audi, che viene salvato dalla polizia.

Jordan, sei anni, era a Roma da tre giorni con la sua famiglia, che vive a Milano. Il loro camper, qualche ora prima del drammatico schianto, era stato allontanato da un ex distributore nei pressi dell'ex Casilino 900. Poi, il "viaggio" a Centocelle e il tragico incidente.

Le indagini sull'incidente

L'Audi del giovane romeno che ha investito Jordan è stata subito sequestrata. Sottoposto agli esami di rito, il ventinovenne è stato poi arrestato e portato in carcere per omicidio stradale. Pochi dubbi sulla dinamica dell'accaduto: le versioni fornite da lui, dalla famiglia di Jordan e dai testimoni coincidono.

Il conducente della macchina ha atteso che il gruppo attraversasse: pensava fossero passati tutti ed è ripartito, purtroppo proprio quando è sbucato Jordan.