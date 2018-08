Ubriaco si schianta da solo alla rotonda: doveva essere ai domiciliari, arrestato

Guidava ubriaco sulla strada provinciale dei Giovi (Sp 35), all'altezza di Binasco, quando si è schiantato con la sua Lancia Y uscendo di strada all'altezza di una rotatoria.

I carabinieri, intervenuti perché qualcuno ha segnalato l'incidente, non hanno però trovato nessuno, soltanto l'auto. Era circa mezzanotte di venerdì 3 agosto. Dopo poco, però, hanno rintracciato la persona alla guida della vettura.

Si tratta di un 29enne di origine rom, residente nel campo di via Chiesa Rossa a Milano, con svariati precedenti. Il 29enne, tra l'altro, doveva essere agli arresti domiciliari. Così, dopo essere stato portato all'Humanitas di Rozzano per gli accertamenti medici in seguito all'incidente, è stato arrestato.