Incidente a Binasco, finiscono nel Naviglio Pavese con l'auto: paura per due ragazze

Ha perso il controllo dell'auto finendo dentro al Naviglio. Sono stati interminabili attimi di paura, ma fortunatamente entrambe le ragazze a bordo dell'auto sono riuscite a mettersi in salvo prima che l'acqua le intrappolasse nell'abitacolo. È successo nella notte tra venerdì e sabato 11 gennaio a Binasco dove una Opel Corsa con a bordo due giovani di 21 e 23 anni è finita all'interno del Naviglio Pavese.

Tutto è accaduto sulla Strada Statale dei Giovi una manciata di minuti prima delle 3.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le condizioni delle due ragazze sembravano gravissime, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Le giovani, uscite da sole dall'abitacolo, sono state soccorse dai sanitari del 118 e accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale Humanitas per accertamenti, le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

L'automobile è stata recuperata dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, intervenuti sul posto con il nucleo Saf e cinque mezzi. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, sul posto per i rilievi, ma sembra che non ci sia nessun altro veicolo coinvolto nel sinistro.