Incidente a Boffalora Sopra Ticino: tra le persone coinvolte c'è anche una neonata

Traffico in tilt sulla Strada statale 11, a Boffalora Sopra Ticino (Milano), dopo un incidente stradale tra due auto, nel pomeriggio di venerdì.

Tra le persone coinvolte - cinque in tutto - c'era anche una neonata. Per fortuna, nessuna delle persone ferite è grave.

Sono intervenute due ambulanze del 118. In un primo momento era stato allertato anche l'elisoccorso. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Magenta.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Boffalora. La dinamica è ancora da accertare.