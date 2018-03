Bollate, schianto tra un'auto e uno scooter in via IV Novembre: ferito gravemente un postino

Uno scooter distrutto, lettere e riviste a terra e un postino gravemente ferito. È il bilancio di un incidente avvenuto nella mattinata di lunedì 19 marzo in via IV Novembre a Bollate, hinterland di Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 11.20 vicino all'incrocio con via Leonardo da Vinci quando il postino è rovinato a terra dopo essere stato urtato da una Fiat Bravo. Le condizioni del 35enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, è stato accompagnato a sirene spiegate al pronto soccorso del Niguarda.

Secondo quanto trapelato ha riportato un grave trauma cranico ed è stato ricoverato in prognosi riservata. Illeso, invece, il conducente dell'auto. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, potrebbe essere stato causato da una mancata precedenza; per i rilievi che determineranno le cause sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Rho.