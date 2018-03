Incidente in viale Lombardia a Bollate: motociclista incastrato sotto l'auto, è grave

È stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda il motociclista di 24 anni vittima di un grave incidente avvenuto nella serata di lunedì 26 marzo in viale Lombardia a Bollate, hinterland Milanese.

Tutto è accaduto cinque minuti prima delle 19, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Il ragazzo, in sella a una Kawasaki, è rovinato a terra dopo una collisione con una Opel: l'impatto è stato violentissimo e il 24enne è finito sotto l'automobile, mentre la sua moto ha proseguito la corsa per diversi metri. Il giovane è stato estratto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e successivamente è stato trasportato in arresto cardiaco al pronto soccorso del Niguarda, dove lotta tra la vita e la morte. Illeso, invece, l'automobilista.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi e ascoltato l'automobilista. Non è ancora chiaro se l'auto stesse percorrendo il viale o se fosse impegnata in una manovra per immettersi nella carreggiata.