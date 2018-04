Incidente a Bollate, sbanda con l'auto e si schianta contro un albero: uomo in fin di vita

Grave incidente sabato mattina a Bollate. Pochi minuti prima delle 7, secondo le primissime informazioni raccolte, un uomo di sessantatré anni avrebbe perso il controllo della propria auto e, dopo essere salito su un marciapiedi, avrebbe terminato la propria corsa contro un albero. Teatro del dramma è stata via Madonna in Campagna, all'altezza del civico 51.

La vittima, che era da sola in auto, è stata soccorsa da un'ambulanza e un'auto medica del 118. Le condizioni del 63enne, stando a quanto riferito dal 118, sono disperate: l'uomo è stato accompagnato all'ospedale Sacco in arresto cardiocircolatorio e con le manovre di rianimazione in corso.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Bollate. Non è escluso che il conducente possa aver perso il controllo dell'auto dopo aver avuto un malore.