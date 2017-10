Incidente tra via Assietta e via Bovisasca: auto si ribalta dopo uno schianto, 4 feriti | Foto

Quattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale tra due auto all'incrocio tra via Assietta e via Bovisasca, a Milano. Nello scontro, avvenuto attorno alle 5 di venerdì, nessuno è rimasto ferito gravemente, nonostante una delle vetture coinvolte si sia ribaltata dopo lo schianto.

Dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza hanno inviato sul posto due ambulanze in codice rosso, poi declassato a verde. Alcuni feriti - due ragazze di 24 anni e un uomo di 52 - sono stati portati al Niguarda e al Sacco.

La polizia locale ha fatto i rilievi per comprendere la dinamica. A lavoro anche i vigili del fuoco per radrizzare l'auto ribaltata.