Incidente a Bovisio, schianto tra auto e moto: un uomo in coma, altri cinque ragazzini gravi

Serata di sangue quella di mercoledì a Bovisio Masciago, in Brianza, teatro di un drammatico incidente avvenuto verso le 21 sulla strada statale 527, l’ex Monza-Saronno.

Poco dopo le 21, per cause ancora in corso di accertamento, una Seicento con a bordo quattro ragazzi tra i quindici e i ventuno anni e una moto di grossa cilindrata sulla quale viaggiavano un quarantaquattrenne e sua figlia diciannovenne si sono schiantate tra loro. L’impatto è avvenuto all’altezza di una pompa di benzina ed è probabile, stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri di Desio, che la conducente della macchina abbia cercato di svoltare proprio per entrare nell’area di rifornimento senza accorgersi che dall’altra direzione arrivava la motocicletta.

Lo schianto è stato devastante. Padre e figlia sono volati via per decine di metri e sono finiti nell’altra corsia, mentre l’auto - dopo un testacoda - si è trasformata in un insieme di lamiere diventate una trappola per gli occupanti.

Sul posto per prestare i soccorsi ai feriti sono intervenute cinque ambulanze, un’auto medica e l’elicottero del 118, oltre ai vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per liberare i ragazzi da quello che restava della Seicento.

Le condizioni più disperate sono quelle del quarantaquattrenne che era alla guida della moto: rianimato sul posto, è stato poi trasportato in elicottero al San Gerardo di Monza, dove ora si trova in coma. Meglio è andata a sua figlia, che ha riportato alcune fratture: è ricoverata in condizioni serie al Niguarda di Milano, ma è fuori pericolo di vita.

Molto serie anche le condizioni dei quattro ragazzi che erano in auto: tre ragazze - due quindicenni e una ventunenne - e un ragazzo di diciannove anni. Tutti sono stati trasportati per politraumi tra gli ospedali di Garbagnate e Desio: la più grave è una delle due giovani di quindici anni.