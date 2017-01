Incidente a Bresso, schianto tra un'auto e una moto: uomo di quarantanove anni in fin di vita

Grave incidente martedì mattina a Bresso. Poco dopo le otto, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e una moto si sono schiantate tra loro all’incrocio tra via Patellani e via Matteotti, a due passi dall’ingresso dell’Aero club.

Ad avere la peggio nello scontro, devastante, è stato un uomo di quarantanove anni, che viaggiava a bordo di una motocicletta. La vittima, che ha subito perso conoscenza, è stata soccorsa da un’ambulanza, due auto mediche e da un’equipe medica giunta sul posto con un elicottero.

Medici e infermieri del 118 hanno stabilizzato il quarantanovenne sul posto e lo hanno poi trasportato in condizioni critiche all’ospedale Niguarda di Milano: le sue condizioni sono disperate e al momento si trova ricoverato in prognosi riservata e in fin di vita.

Sul posto, per ricostruire la dinamica dell’incidente, sono intervenuti i vigili della polizia locale di Bresso. Al momento, dalla locale non filtra nessuna indiscrezione sulle cause del tragico schianto.