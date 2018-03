Incidente in via Aldo Moro a Milano, uomo sbanda con il motorino e si schianta: è grave

Grave incidente nella notte tra venerdì e sabato in via Aldo Moro a Milano. Verso le 3.20, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia locale, un uomo di trentaquattro anni che viaggiava a bordo di uno scooter Liberty 50 avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato, restando ferito in maniera grave.

L'impatto è avvenuto nel punto di strada in cui via Aldo Moro incrocia la rotatoria di piazzale Martiri della Deportazione, a due passi dal cimitero di Bruzzano. Lì, per cause ancora da accertare, la vittima non sarebbe più riuscita a restare in equilibrio sul suo Liberty e sarebbe caduta rovinosamente al suolo.

Soccorso da un'ambulanza e un'auto medica, il 34enne è stato portato in codice rosso al Niguarda: le sue condizioni sono gravi e la prognosi resta riservata.

Spetterà ora ai ghisa verificare le cause dell'incidente e ricostruire con esattezza tutti i passaggi dello schianto.