Incidente stradale a Buccinasco: motociclista gravissimo in ospedale

E' stato trasportato con l'elicottero al Niguarda un motociclista gravemente ferito in seguito ad un incidente avvenuto domenica 11 giugno, a mezzogiorno e mezza, in via Lomellina a Buccinasco.

L'uomo, che ha 40 anni e risiede a Corsico, è in gravissime condizioni. Secondo la ricostruzione della dinamica, effettuata dalla polizia locale, l'utilitaria davanti alla moto ha svoltato a sinistra e l'impatto è stato inevitabile. Non si sa ancora con esattezza la responsabilità. Fatto sta che il 40enne è stato sbalzato a terra.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno valutato il trasporto in elicottero. Inizialmente le sue condizioni non destavano preoccupazione, ma l'uomo è poi peggiorato.