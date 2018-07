Buccinasco, perde il controllo della moto e si schianta contro un'auto: uomo in coma

Un motociclista accompagnato in coma al Niguarda, una moto distrutta e un'automobile incidentata. È il bilancio di un grave incidente avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 2 luglio in via Scarlatti a Buccinasco (hinterland Sud-Est di Milano).

All'origine dello schianto, secondo una primissima ricostruzione, pare ci sia un malore del centauro: tutto è accaduto quattro minuti prima delle 13, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza, quando il 69enne ha perso il controllo della moto andando a impattare contro un'automobile che stava transitando in via Scarlatti. Le sue condizioni sono subito apparse disperate tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze e l'elisoccorso. L'uomo è stato stabilizzato dal personale del 118 e accompagnato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, lotta tra la vita e la morte.

Per i rilievi che determineranno le cause dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Buccinasco.