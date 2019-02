Incidente auto-moto in corso Buenos Aires: gravissimi in due

Un pauroso incidente è avvenuto in corso Buenos Aires, non lontano alla fermata metro Lima, e ha coinvolto un auto, un vecchia Lancia Delta, e una moto, una naked.

Il sinistro si è verificato intorno alle 9.30 di domenica 24 febbraio.

Due feriti di 31 anni, uomo e donna: le loro condizioni sono molto serie e sono in pericolo di vita. Testimoni riferiscono di copioso sangue in strada e un violento impatto contro l'asfalto per il centauro. Sul posto Areu, Azienda regionale emergenza urgenza, ha inviato 3 ambulanze e un'automedica: dopo i primi soccorsi, i due sono stati portati al Policlinico. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di sgombero e per i rilievi.

La polizia locale sta ora cercando di ricostruire la dinamica del sinistro: dai primi riscontri, anche se tutto deve essere confermato, pare che l'auto abbia effettuato una svolta e la moto non sia riuscita a evitare l'impatto. Ma tutto è al vaglio.