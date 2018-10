Incidente all'aeroporto di Malpensa, bus frena per evitare un trattorino: tre passeggeri feriti

Incidente martedì pomeriggio in pista a Malpensa. Verso le 16, stando a quanto appreso, un pullman che avrebbe dovuto trasportare i passeggeri all'aereo Easyjet in partenza per Amsterdam sarebbe infatti stato costretto a una brusca frenata per evitare un trattorino.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo - adibito allo spostamento dei bagagli - avrebbe tagliato la strada al pullman: a quel punto l'autista, per non travolgerlo, è stato costretto a uno stop improvviso.

Alcuni dei passeggeri a bordo sono caduti e sono rimasti feriti. Tre in particolare avrebbero riportato le contusioni più serie e, dopo essere stati visitati dai medici nello scalo varesotto, hanno deciso di rinunciare alla partenza.

Il volo - in programma alle 16.15 - è poi partito senza problemi.