Incidente in via Quaranta: Porsche Cayenne travolge un autobus di Atm, sei feriti

Incidente stradale in via Quaranta a Milano, periferia sud della città, con un autobus di Atm coinvolto. E' successo alle sei meno un quarto di domenica 8 luglio, di mattina.

L'autobus (linea 95) stava procedendo in via Quaranta (direzione Barona) quando è stato travolto da una Porsche Cayenne, con targa ginevrina e con a bordo quattro giovani, che secondo le informazioni rese da Atm non ha rispettato la precedenza. Lo schianto all'incrocio con via Broni.

Dopo lo scontro, il bus ha finito la sua corsa contro un taxi parcheggiato e un palo a bordo strada. Sei in tutto i feriti: il conducente del'autobus, una persona a bordo del mezzo di Atm e i quattro a bordo del Suv, intestato a uno dei passeggeri. I feriti hanno tra i 23 e i 58 anni e non sono gravi: i sanitari del 118 li hanno portati al pronto soccorso al Fatebenefratelli, a Rozzano, al San Raffaele e al Policlinico.