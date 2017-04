Malpensa, incidente tra un pullman e un'auto sulla Superstrada 336: diversi feriti | Foto

Schianto tra un'auto e un'autobus nella Strada statale 336 dell'aeroporto della Malpensa. L'incidente, avvenuto sabato mattina intorno alle nove e trenta, ha coinvolto in tutto cinque persone. Nessuno di loro è rimasto ferito in maniera seria.

Sul posto è intervenuto il 118 con alcune ambulanze. I feriti sono stati medicati sul posto o trasportati all'ospedale di Gallarate.

I vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate con un'autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali, hanno messo in sicurezza i veicoli - il pullman e una Lacia Y - e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale. Il traffico è rimasto rallentato a lungo nel tratto Samarate Ss 341 - Gallarate Ss 33.