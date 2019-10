Milano, incidente tra un bus e un'auto in via Giordani: una donna in coma e due bimbi feriti

Quattro ambulanze e un'automedica in codice rosso sul posto, tra via Pietro Giordani e via Francesco Gonin in zona San Cristoforo a Milano. Cinque feriti e traffico in tilt dopo l'incidente che mercoledì mattina ha coinvolto un bus Atm e un'automobile Ford nella quale viaggiavano due donne e due bambini.

Incidente tra bus e un'auto in via Gonin

Alla polizia locale di Milano sono stati affidati i rilievi per capire la dinamica dello scontro, avvenuto pochi minuti prima delle 8. Secondo una prima ipotesi,

al vaglio degli agenti, l'autobus della linea 321 arrivava da piazza Tirana su via Gonin e stava per svoltare a sinistra, quando si è scontrato con l'auto guidata da una 42enne. Non è ancora chiaro quale dei due mezzi non abbia rispettato la precedenza semaforica.

Donna in coma dopo l'incidente contro un bus

Ad avere la peggio è stata proprio la conducente della vettura. La donna, secondo quanto riferito dai soccorritori, ha perso conoscenza. E' stata intubata in ambulanza e trasportata in codice rosso e in pericolo di vita in ospedale. Ora è ricoverata in coma e in prognosi riservata.

La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza ha ricevuto la richiesta d'intervento esattamente alle 7.54 e sul luogo ha inviato complessivamente cinque equipaggi. Oltre alla 42enne, in auto viaggiava una sua coetanea, una bambina di 5 e un bambino di 6 anni: i tre sono stati portati in codice giallo al San Carlo. Ferito in modo lieve anche l'autista, un 40enne. L'uomo è andato in codice verde al San Paolo.

Bus sostitutivi di Atm dopo l'incidente

L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni anche sulla circolazione del tram della linea 14, che percorre proprio quel tratto di strada. Secondo quanto comunicato dall'Azienda trasporti milanesi su Twitter, sono stati attivati bus sostitutivi da piazza Tirana a via Lorenteggio.

Oltre al personale Atm, sul posto hanno lavorato anche i pompieri del comando provinciale dei vigili del fuoco.

Su infomobilità Milano le informazioni relative al traffico

[#Incidente] Difficoltà di circolazione/deviazioni in via Gonin all'altezza di via Giordani. PL in luogo per rilievi e viabilità #Milano https://t.co/bHTsPP9eYG — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) October 16, 2019

Incidente sulla linea 14 meno di un mese fa

Il 24 settembre un tram della linea 14 era rimasto coinvolto in un altro incidente. Un ragazzino di 12 anni che si trovava sulla sede dei binari (nella corsia riservata) era stato investito da un tram della linea 14 più o meno all'incrocio con via Vignoli. Era stato portato in ospedale in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.