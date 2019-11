Incidente a Bussero: motociclista di 38 anni si rompe il bacino dopo un grave schianto

Un uomo di 38 anni è rimasto ferito gravemente in un incidente stradale in Roma a Bussero (Milano). Il 38enne, un motociclista, è stato soccorso dai medici dell'Azienda regionale emergenza urgenza che lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda in codice rosso. Il ferito era cosciente ma avrebbe riportato un'importante frattura al bacino.

L'incidente a Bussero

Il fatto è avvenuto giovedì sera, poco dopo le 20. La dinamica dello scontro - il 38enne si sarebbe schiantato con un'auto - è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Cassano D'Adda.

Incidente a Pantigliate

Poco dopo l'incidente, un altro centauro è finito in codice rosso in ospedale dopo uno scontro con un'auto a Pantigliate.