Incidente a Busto Arsizio, schianto in moto: morto a 22 anni Luca Savino

Tragico incidente stradale a Busto Arsizio sabato sera. Nel sinistro, che ha coinvolto un'auto e una moto, ha perso la vita un ragazzo di 22 anni, Luca Savino.

Lo schianto si è verificato in via Bellini, all'incrocio con via Isonzo, intorno alle 22. La moto su cui viaggiava il 22enne, che pare avesse preso in prestito dall'amico per un giro di prova, si è schiantata con una Jaguar.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 intervenuti con una ambulanza e una automedica insieme agli agenti della polizia locale che stanno ancora cercando di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Il 22enne è stato soccorso in codice rosso da un'ambulanza e trasferito in ospedale a Legnano dove è deceduto nella notte a causa dei gravi traumi riportati.